新サービス「NHK ONE」、初日に不具合...夕方になっても解消されず　「まだ復旧していない」など不満の声も

NHKは2025年10月1日に新たなインターネット配信サービス「NHK ONE」を開始したが、初日からアカウント登録の手続きに不具合が発生した。同日18時時点でも解消されていない。

原因は「現在調査中」

NHKは1日朝、「NHK ONE」アカウントの新規登録や旧サービス「NHKプラス」からの移行手続きをする際、不具合が発生すると公式サイトで発表した。Gmailなどの一部のメールに、認証コードが送られないほか、認証コードを入れてもエラーが発生するという。

原因について「現在調査中」だとし、不具合が解消し次第改めて報告するとしている。1日18時時点でも解消されていない。

番組の同時配信や見逃し配信などの基本的なサービスは、アカウント登録をしなくても利用できる。NHKは「後日、改めてアカウント登録のお手続きをいただきますよう、よろしくお願いいたします」としている。

「NHK ONE」はウェブサイトとアプリで提供される。ウェブサイトは、これまでのサービスである「NHKプラス」や「NHK NEWS WEB」などを集約した。一方アプリは、新しい「NHKプラス」でニュースのテキスト記事も読めるようになるなどリニューアルした。

SNS上では18時ごろの時点で、「確認メールやっと来た」「やっとNHK ONEにログインできた」「やっと見れるようになった」などの声も見られるが、「認証コードが永遠に届かない」「相変わらず認証コードが送られてこない」「まだ復旧していない」などの声も上がっている。

J-CASTニュースは10月1日、NHK広報局に詳しい事実関係を取材している。回答があり次第報じる。