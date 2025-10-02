「鬼畜すぎる」ちいかわ人形に騒然　1体2420円で...キャラ6種ランダム販売「ラブブ商法ってコト？！」

人気キャラクターシリーズ「ちいかわ」の新しいぬいぐるみ商品が2025年10月2日に発表され、購入前に種類を選ぶことが出来ない「ブラインド仕様」で複数キャラを展開していることが、Xで「鬼畜すぎる」などと波紋を広げている。

中国の玩具メーカー・POPMARTが展開するキャラ「LABUBU（ラブブ）」の販売方法と比べる声も相次いでいる。

「テディベアの着ぐるみ」着たキャラ6種

キャラクターグッズを手がけるグレイ・パーカー・サービス（東京都中央区）が2日、アクセサリーぬいぐるみの新ブランド「Kiramekko（きらめっこ）」第1弾として「ちいかわ Kiramekko Teddy Bear（全6種）」を発表した。主人公・ちいかわをはじめ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコがそれぞれ「テディベアの着ぐるみ」姿になっている。

ちいかわのオフィシャルショップ「ちいかわらんど原宿店」で10日に先行発売し、17日から各地の「ちいかわらんど」やポップアップストア、公式通販「ちいかわマーケット」でも発売する。価格は税込み2420円。ブラインド仕様（ランダム封入）でありながら、1会計2体までの販売。複数買った場合は種類が重複する可能性がある。複数のぬいぐるみをまとめ売りするBOX販売はない。

ちいかわはこれまで多数のグッズが展開されており、過去には、例えば食玩がブラインド仕様で販売されたことも。一方、今回のような価格帯で複数キャラのぬいぐるみがランダムというケースは珍しいとみられる。

欲しいキャラが決まっているファンは少なくないため、発表を受けてXでは「ら、ランダム！？」「2420円も出してランダムは流石に酷いね」「また転売のいい餌食では、、、」などと波紋が広がっている。