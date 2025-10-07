佐々木朗希「謎の温存」、指揮官「起用法」にファン大ブーイング...「何も考えずに頭から佐々木だろ」「迷走しすぎて見てられない」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースを率いるデーブ・ロバーツ監督（53）の佐々木朗希投手（23）を巡る起用法について、インターネット上でファンから批判の声が殺到している。

佐々木の登場を期待も...指揮官はトライネンを起用

ドジャースは2025年10月7日（日本時間）、敵地シチズンズ・バンク・パークでナ・リーグ地区シリーズ第2戦を行い、フィラデルフィア・フィリーズを4－3で破った。

試合は、両チームの先発投手による投手戦が展開され、6回まで0－0が続いた。

試合が動いたのは7回だ。ドジャースは1死2、3塁のチャンスに、キケ・ヘルナンデス内野手（34）がショートゴロを放った。ホームでクロスプレーになったが、間一髪セーフとなりドジャースが1点を先制した。

この後、大谷翔平選手（31）のタイムリーなどもあり、ドジャースがこの回、4点を獲得し、フィリーズを突き放した。

ドジャースは8回に1点を失い、3点差で9回を迎えた。

ここでファンの注目を集めたのは、ロバーツ監督の采配だ。日本の野球ファンが佐々木の登場を期待する中、指揮官がクローザーとして起用したのはブレーク・トライネン投手（37）だった。

トライネンは3連続安打を許し、1アウトも取れぬまま2点を失った。ここでベンチが動き、アレックス・ベシア投手（29）をマウンドに送った。無死2塁のピンチでマウンドを託されたベシアは、なんとか2つのアウトを取るも、2死1、3塁とピンチは続いた。