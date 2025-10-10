「水溜りボンド」トミー、9月は「ちょい黒字くらい」　個人チャンネルのショート動画収益いくらだったか

2人組YouTuber「水溜りボンド」のトミーさんが2025年10月6日、チャンネル登録者数111万超の個人YouTubeチャンネル「とみビデオ」を更新。9月にショート動画で得た収益を公開した。

「UUUMに支払う20％を引いて...」

トミーさんは「【収益公開】9月7500万再生で110万人突破したYouTuberのガチの収入がヤバい！」と題した動画を公開。「お餅を1番美味しく食べる」という料理を作って食べながら、収益を明かすという内容だった。トミーさんは「9月のとみビデオのShorts動画からの収益」は、「（所属事務所の）UUUMに支払う20％を引いて、85万2666円でした」と語った。

そこから人件費や企画費が引かれるということで、「どこまで残るかまだ計算してない」が、「ちょい黒字くらい」になる見込みという。

トミーさんは「9月も楽しく活動できました。皆さんありがとうございます」と頭を下げた。

コメント欄には「このレベルで85万か 安いな」「こんなにがんばっているのにこの収益...」「トミビデオでそれくらいってことはショートだけのYouTuberってなかなか厳しいな」「100万人いっててちょい黒字なんですか！？ YouTuberってしんどいんですね...」などと書き込まれている。