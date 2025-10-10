ヨーグルトのフタ取り合い子どもが「大喧嘩」　雪印メグミルク、SNSの声受けパッケージデザイン追加...報告に喜びの声続々

雪印メグミルク（東京都新宿区）は2025年10月8日、カップヨーグルト「牧場の朝ヨーグルト」のフタについて、これまで1種類だった機関車のイラストが描かれたデザインの種類を増やしたと公式Xが伝えた。Xでは、「息子は大喜びでした！！」など、小さな子どもを持つ親とみられるアカウントを中心に歓喜の声が寄せられている。

雪印メグミルクはこのデザインの追加について、「兄弟でどっちが汽車のあるほうを食べるかで大喧嘩している」といったSNSの声を反映したと説明した。

小さな子どもの親とみられるアカウントから喜び続々

雪印メグミルクの公式Xは、牧場の朝ヨーグルトの担当者から「皆さんの声にお応えして機関車デザイン増やしました」と連絡があったと伝えた。ヨーグルトのフタのデザイン2種類も添えた。1つはおなじみの牛のイラストの横に青いディーゼル機関車が描かれており、もう1つは緑の機関車が描かれている。

この投稿に、「今朝食べた息子は大喜びでした！！」「新デザインを見た息子の喜ぶ顔が楽しみです」「デザイン増えて最高です～」「3歳の息子、大喜びです」など、主に小さな子どもの親とみられるアカウントから喜びの声が寄せられた。

4月には、3個パックのうち1つしかない機関車イラストのヨーグルトをどちらが食べるかで兄弟げんかになったとする投稿に「あるある」だとして共感の声が寄せられ、話題になった。こうした声が反映されたのだとして、感謝を伝える声も寄せられた。

実際の経緯はどのようなものだったのだろうか。雪印メグミルクに聞いた。