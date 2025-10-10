宮迫博之・実家のたこ焼き店「みやたこ」閉店、15年の歴史に幕　材料費の高騰などで判断

元「雨上がり決死隊」でタレントの宮迫博之さんが2025年10月9日、大阪にある実家のたこ焼き店「みやたこ」が閉店したことをYouTube動画で報告した。

「長い間ありがとうございました」

宮迫さんは9日、「悲しいお知らせ」があると切り出し、閉店を伝える店の貼り紙を紹介しながら、「こちら、閉店いたしました」と報告。この貼り紙には、「閉店しました 9月22日（日） 長い間ありがとうございました みやたこ」と書かれている。

その後、宮迫さんの母親と妹も出演。宮迫さんらの説明によれば、宮迫さんの母親が定年退職してから始めたのが「みやたこ」だった。たこ焼き店を営むことが夢だったといい、今回の閉店まで15年間経営したという。

閉店した理由について、宮迫さんの母親は、「どんどん何段階にも材料費が上がって、値段もやっと400円にしたところで、もう一回値上げもできないし、暑さでお客さんもほとんどない時の方が多いから、これ以上続けても回収できないやろうし」と話した。また、その他にも経費がかかることがあるとして、「赤字の上にお金出して何してることやろ、もうこの際やめようか」と判断したとしている。

宮迫さんも、「基本的にはお金儲けのためじゃなくて、ご近所さんで楽しんでくれたらなっていうことで始めてる」と補足で説明。これを受け、宮迫さんの母親は「仕入れの値段さえあれば回していけたんやけど」とも。宮迫さんは、「15年のみやたこ幕を閉じました」と改めて報告した。

宮迫さんはX上でも、「大変残念ですが、閉店をすることになりました。今まで応援をしてくださりありがとうございました」としている。