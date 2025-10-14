J-CAST ニュース

「月曜から夜ふかし」名物投資家・桐谷さんが「恩人」明かす「こんな面白い素人は初めて」でいいとも出演

2025.10.14 12:55
経済班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   トークバラエティ番組「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）の「桐谷さん」としておなじみの元将棋棋士・投資家の桐谷広人さんが2025年10月14日、Xで「恩人」の存在を明かした。

  • 桐谷さんは「資産も銘柄数も、過去最高を更新」（写真はイメージ）
    桐谷さんは「資産も銘柄数も、過去最高を更新」（写真はイメージ）
  • カンニング竹山さん（2015年6月撮影）
    カンニング竹山さん（2015年6月撮影）
  • 桐谷さんは「資産も銘柄数も、過去最高を更新」（写真はイメージ）
  • カンニング竹山さん（2015年6月撮影）

「バラエティの奴らが、なぜ今まで桐谷さんを見つけられなかったか」

   桐谷さんは現役時代、「コンピューター桐谷」の異名をとるなどデータを活用した戦術で知られた棋士だ。将棋と並行して株式投資を学び、株主優待を活用し、現金をほとんど使わず生活する「優待生活」を送っている。

   13日放送の「月曜から夜ふかし　日本の大大大問題　秋の全国一斉調査2時間SP」では、「私の資産も銘柄数も、過去最高を更新しています 」と告白。

   25年春のいわゆる「トランプショック」により株式が暴落したが、桐谷さんは「『暴落はチャンス』とか『バーゲンセールは買い』と普段から言ってますから。53銘柄、新たに株を買いまして」と買い増しをした。現在の資産は7億円にのぼるという。

   桐谷さんはXに投稿された「桐谷さんを発掘したテレビマンはすごい 」とのポストを引用し、「私を発掘したのはカンニング竹山さん」と明かした。

   「台本を無視して喋ったら『こんな面白い素人は初めて。問題はバラエティの奴らが、なぜ今まで桐谷さんを見つけられなかったかだ』と言って、サンミュージックに入るよう言ってくださり（お断りした）『笑っていいとも』などに出してくださいました」という。

「夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました」
続きを読む
1 2
全文表示
桐谷さん
桐谷広人
姉妹サイト