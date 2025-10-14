山本由伸、明るめ茶髪→黒髪イメチェンかっこよすぎ　ヴィトンのバッグ肩にかけ...機内へ

ロサンゼルス・ドジャースが、2025年10月13日（日本時間）にインスタグラムを更新。山本由伸選手（27）や佐々木朗希選手（23）、大谷翔平選手（31）らの移動中のショットを公開した。

「日本から全力で応援してます」の声

熱を帯びる大リーグのポストシーズン。ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズで、ミルウォーキー・ブルワーズと対戦。そうしたなか、球団公式インスタグラムは、「Off to Milwaukee!」（ミルウォーキーへ出発！）とメッセージを添えて、山本選手や佐々木選手、大谷選手らが飛行機内へ向かうショットを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真で山本選手は、トレードマークだった明るめの茶髪から黒髪にイメチェン！ ルイ・ヴィトンのバッグを肩にかけ、サングラスをかけ、全身ブラックコーデだ。

佐々木選手は、リュックを背負い、黒いパーカーを着用。ペットボトルを片手に、はにかんだような表情をみせていた。大谷選手は、キャップを反対にかぶり、首元にヘッドフォンをかけ、ニューバランスの黒いバッグを肩にかけ、機内へと向かっていた。

この投稿には、「カッコ良すぎる」「日本から全力で応援してます」「由伸さん新しいヘアスタイル素敵です」「みんな素敵」「レッツゴーDodgers」といったコメントが寄せられていた。

ナ・リーグ優勝決定シリーズ第1戦（日本時間14日）は、ドジャースが2-1でブルワーズを下した。