浜田雅功、日比麻音子アナの頭を「ベチン！」　キングオブコントでの行動に賛否「ヒヤッとした」「見事なツッコミ」

「コント日本一」を決める賞レース「キングオブコント2025」の決勝戦が、2025年10月11日に行われた。その中で、司会のお笑いコンビ「ダウンタウン」浜田雅功さんが、言い間違いをしたTBSの日比麻音子アナウンサーの頭をはたく場面があった。SNSではこれに、賛否の声が寄せられている。

かまいたち・山内さん「証人になるから、裁判してね！」

キングオブコントでは、決勝に進出した10組のコンビがネタを披露し、点数の高かった上位3組がファイナルステージに進出する。全コンビがネタ披露し終わり、ファイナルステージへの進出者が決まったタイミングで、日比アナが改めて上位3組のコンビ名と点数を発表した。

日比アナは、3位でファイナルステージに進出したお笑いコンビ「レインボー」の点数を、「600......」と言い間違え、すぐに「失礼、464ポイント」と訂正した。

そのすぐあと、浜田さんが日比アナの頭をはたいた。頭を叩く「ベチン！」という音も聞こえ、会場からは「強い、強い」とツッコミも入った。浜田さんは「400やのに、600言うから」と話した。審査員を務めていた「かまいたち」の山内健司さんは「証人になるから、裁判してね！」とフォローし、笑いを誘った。

日比アナは笑いながら照れ隠しをするように舌をペロリと出す仕草をした後、「ありがとうございます、大丈夫です」と言い、仕切り直していた。

Xでは、この浜田さんの行動が日比アナの言い間違いを笑いに変えたとして、「見事なツッコミすぎた」「日比アナをどつく浜ちゃんww」「日比アナにも容赦ない浜田さんw」と好意的なコメントが寄せられた。一方で、「局アナをいつもの感じではたいた浜ちゃんにヒヤッとした」「これは良くない。アナウンサーにやるレベルでない音してた」「芸人ならまだしもアナウンサーにやることではない...かなりデカい音入ってたぞ...」など、やりすぎだといった声も寄せられている。

ファイナルステージには、「ロングコートダディ」、「や団」、「レインボー」の3組が進出。ロングコートダディが優勝した。