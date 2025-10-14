「黙ってください！」「事実ですよね？」　ひろゆき氏、百田尚樹氏＆有本香氏とまさかの「カレー」めぐり舌戦

「ひろゆき」こと実業家の西村博之氏と、日本保守党の百田尚樹代表、有本香事務総長が、2025年10月13日に放送された経済系YouTube番組「ReHacQ（リハック）」に出演し、「カレー」をめぐる舌戦を繰り広げた。

意図が伝わらずヒートアップ「黙ってください！もう一回言います」

番組には、日本保守党の共同代表だったが10月8日に離党届を提出した衆院議員の河村たかし氏がスタジオに出演し、ひろゆき氏がリモートで出演。百田氏と有本氏が電話で出演した。

対立する河村氏と百田氏・有本氏がそれぞれの主張を述べる中、有本氏がひろゆき氏に、日本保守党に関する誹謗中傷や根拠のないデマを「広げるようなことにあまり手を貸さないでいただきたい」と伝えた。

ひろゆき氏は「具体的に手を貸すようなことってなんですか？」と尋ねると、有本氏は次のように説明した。

「根拠のない誹謗中傷をしている人はたくさんいるんですね。そういうことをちょいと摘まみ上げて、そして、ひろゆきさんのように拡散力がある人に拡散されると大変私たちは心が痛む。スタッフも大変傷ついてます」

具体的な拡散内容が出なかったことから、ひろゆき氏は再度同じ質問をし、だんだんと双方がヒートアップ。ひろゆき氏が「日本保守党の事務総長と党首が、『ひろゆきが根拠のない誹謗中傷をしている』とおっしゃいましたよね？」と言うと、百田氏は「（誹謗中傷を）広めていると言った」と訂正。ひろゆき氏が再度話そうとすると、有本氏は「ちょっと黙ってください！もう一回言います」といい、主張を繰り返した。