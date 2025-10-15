イオンモール水戸内原、「著作物利用」失態で謝罪　「コピペ」広告疑惑も...運営会社の反応は

茨城県にあるショッピングセンター「イオンモール水戸内原（みとうちはら）」の公式サイトが2025年10月10日、駅構内などに掲出していた広告について、「正しく利用の許可を受けていない状態で写真素材を利用していた事案」があったと謝罪した。

同店の広告をめぐっては、3人組テクノポップユニット「Perfume」メンバーの画像が無断流用されたのではないかという疑惑がX上で拡散していた。運営会社のイオンモール（千葉市）に詳細を取材した。

「すでに広告物は撤去しております」

イオンモール水戸内原は公式サイトで「著作物利用に関するお詫びとお知らせ」として、「10月1日～9日の期間で駅構内等に掲出いたしましたイオンモール水戸内原の広告におきまして、当社の不手際により、正しく利用の許可を受けていない状態で写真素材を利用していた事案が発生いたしました」と発表した。下記のように説明している。

「すでに広告物は撤去しておりますが、関係者の皆さまには多大なご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。今後の対応につきましては、関係者の皆さまと協議の上、真摯に対応して参ります」

一方、この発表前にXでは、駅にあったという広告が拡散され、Perfumeメンバーの既存写真が使われた疑いが広がっていた。

目撃された広告は、ピンク色の背景に多数の画像素材を同心円状に並べたデザインで、店の20周年記念を伝えるもの。その中央の女性がファッション誌「装苑」16年5月号表紙の樫野有香（かしゆか）さん、周囲の女性が、Perfumeが同年にリリースしたアルバム「COSMIC EXPLORER」からジャケット裏面の西脇綾香（あ～ちゃん）さんに酷似していると指摘された。

Xでは「既視感しかないです」「思い切り本家Perfumeをコピペしてるの？？」「酷すぎる」などと波紋を呼んだ。また、仮案が誤って駅に掲出されたのではないかとする推測も出た。