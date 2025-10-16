J-CAST ニュース

高市早苗総裁の健康を心配する声続出「どうか、いっぱい食べて...」　野党党首も会見などで言及

2025.10.16 14:38
政治班
   自民党・高市早苗総裁の健康を心配する声がSNSで相次いでいる。国民民主党・玉木雄一郎代表も2025年10月16日、高市氏に「健康には気をつけて頑張ってください」と声をかけたとXで明かしたほか、立憲民主党・野田佳彦代表も10月15日の会見で、健康に関する助言を伝えたとしている。

  • 高市早苗氏（25年9月24日撮影）
  • 玉木雄一郎氏のXより（@tamakiyuichiro／一部加工）
「身体に気を付けて頑張って欲しい」

   高市氏の総裁就任後、不安定な政局が続いている。公明が自民の連立を解消したり、立憲が玉木氏を野党統一の首相候補とする案を提起したりと、首班指名選挙に向けた各党の動きが活発化している。

   こうした中、高市氏との会談を終えた玉木氏は16日、話し合った内容をXに投稿。その冒頭で、「少しお痩せになっていた」と高市氏の健康面に触れ、「健康には気をつけて頑張ってください」と声をかけたと明かした。

   自民・立憲の党首会談を終えた野田氏も15日の記者会見で、高市氏に「痩せたんじゃないか」と伝えたとし、「セルフコントロール、よく食べること、よく寝ること、やった方がいいよ」と助言したと明かした。また、あまり食事を取っていないようだとも述べていた。

   SNS上でも、高市氏の健康を心配する声が相次いでいる。「動画見たら痩せてるように感じた」「身体に気を付けて頑張って欲しい」「どうか、いっぱい食べていっぱい寝て、健康でほしい」「高市さん、痩せすぎ」などの声が上がった。

