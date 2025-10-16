レジェンド雀士・前原雄大の訃報に...「魔王」佐々木寿人、Xで追悼　別れ際「あの大きな手を握って」決意

日本プロ麻雀連盟所属のプロ雀士で、麻雀のプロリーグ・Mリーグでは3シーズン「KONAMI麻雀格闘倶楽部」に所属して活躍した前原雄大さんの訃報を受け、生前親交のあったプロ雀士の佐々木寿人さんが2025年10月15日にXを更新。前原さんを追悼した。

「あなたのように麻雀と誠実に向き合って生きていきます」

「魔王」「攻めダルマ」の異名を持つ佐々木さんは、前原さんとは公私ともに親交が深かった。ふたりで「チームがらくた」というコンビを結成し、前原さんが総帥、佐々木さんが部長としてイベントなども行っていた。Mリーグでは、佐々木さんも前原さんと同じ「KONAMI麻雀格闘倶楽部」に所属し、ともに戦った。

10月15日、所属する日本プロ麻雀連盟の公式サイトで公表された前原さんの訃報。前原さんは12日に68歳で死去したことが明かされた。

訃報を受け、佐々木さんは同日にXを更新し、生前に撮影した前原さんとのツーショット写真を公開。また、「訃報を聞き、日本シリーズ終わりでご自宅に伺いました」と最期のお別れをしたことを報告した。

佐々木さんは、「お顔を見て『苦しかったからやっと楽になれましたね』とお声をかけ、3時間くらいお話したかな」と明かし、「別れ際、冷たくなってしまったあの大きな手を握って『何にも約束なんかできないけど、あなたのように麻雀と誠実に向き合って生きていきます。』と伝えました」と思いを伝えたことをつづった。

最後に佐々木さんは、「前原さん、本当にお疲れ様でした。心よりご冥福ををお祈りいたします」とつづっていた。

このポストに佐々木さんの元には、「約束じゃなくて心に誓ってるように感じました」「どうか寿人さんも心健やかにいらしてください」という声が集まっていた。