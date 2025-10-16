渡邊渚「今のフジテレビに思うこと」ぶっちゃけ　「今はもう関係ない」「何も思ってないかも」

ビジネス系YouTubeチャンネル「REAL VALUE（リアルバリュー）」が、2025年10月13日にチャンネルを更新。元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏（36）と、元フジテレビアナウンサーで現在はフリーとして活動する渡邊渚さん（28）の対談が公開された。

「今こんな風になってるなんて、1年前思ってなかった」

渡邊さんから「何でも聞いていい」と言われた三崎氏は 、「フジテレビどう思ってるんですか？」と質問。渡邊さんは「今のフジテレビですか？」と返し、こう語った。

「あまり正直、今はもう関係ないっていう気持ちなんで。何も思ってないかも、本当。でも、仲のいい同期だとかはまだ働いてるし頑張ってるから、その子達にとって働きやすい環境になってほしいなって思ってます」

さらに三崎氏が、渡邊さんの退社について「あれは大きな業界のゲームチェンジだったと思う」などと私見を語ると、渡邊さんは「いやー...やろうと思ってたわけじゃない」と笑い、

「私普通に会社退職して、『ここからは普通にフリーのタレントとして仕事しよう』みたいな感じに思ってたので、まさか、今こんな風になってるなんて、1年前思ってなかった」

と心境を明かした。