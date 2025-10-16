男子生徒がファストフード店備品を鼻に入れて悪ふざけ　動画拡散で京都精華学園高がサイトで謝罪「極めて迷惑で許されない行為」

京都市内のファストフード店で、若い男性が店の備品の一部を鼻に入れて悪ふざけしていたとして、X上で動画が取り上げられ、不衛生な行為だと批判されている。

その映像から、京都精華学園高校の男子生徒ではないかとの指摘も出た。同校は2025年10月16日、在校生だと確認したと取材に説明し、「極めて迷惑で許されない行為」だとして公式サイトで謝罪した。

「これの何が面白いのか...」「学習能力無いのかな！？」

男子生徒は、窓に設置されたブラインドを昇降させるコードの部分とみられる白いものを右手に持ち、それを鼻の穴に入れる。

コードを鼻の奥まで入れると、目をつむりながら、少し咳込んだ。両目を丸くして、「あ～」などとおどけてみせる。続いて、コードをカメラに示すような仕草をした。

「あ～、生き返った」

また、鼻の穴にコードを入れ、「うっぷ」と言って、鼻を左手でつまむ。すると、男子生徒の左隣に座っている仲間の男子生徒が、右手でスマホをかざしながら動画を撮っているのが映った。仲間の生徒は「アッハ」などと笑い、コードを鼻の穴に入れた生徒は、鼻がむずかゆそうな涙目になるところで、動画が終わっている。

この10秒ほどの動画が10月15日にX上で取り上げられると、まとめサイトにも転載されて、炎上する騒ぎになった。

「これの何が面白いのか...」「非常識きわまりない」といった非難が上がり、いわゆる「バカッター」動画の再現だとして、「学習能力無いのかな！？」「自分のやった事の責任は取らせないと駄目だ」との指摘も出た。

その内容から、学校名まで取りざたされ、騒ぎが拡大している。

名指しされた京都精華学園高校の教頭は16日、J-CASTニュースの取材に応じ、在校生だと同日に確認したと答えた。