「今日好き」で成立、交際2年カップルが破局　「一緒に過ごした時間は大切なひとときとなりました」

ABEMAで2023年6月～7月にかけて放送された恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。（今日好き）チュンムン編」でカップル成立となった、「しょうとあ」カップルこと芝田祥伍さん（20）と山口永愛（とあ）さん（20）が、2025年10月16日にXを更新。破局したことを報告した。

5月に交際2年...「3年目もよろしく」だったが

二人は同日18時頃、そろってXを更新。「『今日、好きになりました。チュンムン編』で成立し、お付き合いさせていただいていた」相手との破局を明かした。

芝田さんは「これからは別々の道を歩むことになるけど、とあちゃんのたくさんのご活躍を願ってます」。山口さんは「2年間とても楽しかったですし 一緒に過ごした時間はとあにとって大切なひとときとなりました」と、相手への思いを語った。

芝田さんと山口さんは5か月前の25年5月、インスタグラムで、交際2年を報告していた。

2ショットのプリクラ画像とともに、芝田さんは「あっという間の2年！ 3年目もいっぱい思い出つくろうなあ！」。山口さんは「2年の間に、言動がめっちゃ似てきたり、顔が似てきたと言われるようになったり、、2年って長いようで短くてなんか感慨深いね笑」「これからも幸せな思い出たくさん作ろうね！ 3年目もよろしくね しょうごだいすきだよ！」とつづっていた。

芝田さんが投稿したプリクラ画像には「2ねん！ あいしてんで」とハートマーク付きで落書きされていた。

6月にも、交際25か月を記念したプリクラを二人そろって公開。芝田さんは「とあウエストほそすぎやろー」と投稿していた。