J-CAST ニュース

登録者数51万人気YouTuber、8か月ぶり動画で近況「10キロ太った」焦る...「筋トレ頑張る！」

2025.10.18 12:00
エンタメ班
糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ！

   チャンネル登録者数51万人のYouTuber・歩乃華さんが、約8か月ぶりに公式YouTubeチャンネルを更新。「10キロ太った」という近況を語った。

  • 人気YouTuberが8か月ぶり動画で語った近況は（写真はイメージ）
    人気YouTuberが8か月ぶり動画で語った近況は（写真はイメージ）
  • 歩乃華さんのYouTubeチャンネルより
    歩乃華さんのYouTubeチャンネルより
  • 歩乃華さんのYouTubeチャンネルより
    歩乃華さんのYouTubeチャンネルより
  • 人気YouTuberが8か月ぶり動画で語った近況は（写真はイメージ）
  • 歩乃華さんのYouTubeチャンネルより
  • 歩乃華さんのYouTubeチャンネルより

「とりあえずやばい。太ったし、ニートやし」

   歩乃華さんは、2017年から活動をスタートしたYouTuberで、歌手デビューもしている。

   今回の動画は、「お久しぶりです！」という一言からスタート。2025年になって初めて撮影した動画だと説明し、「10キロくらい太ってしまって...」 と焦りつつも近況報告を行った。

   身長が153センチの歩乃華さんは、人生でピークとなる体重の57キロまで太ってしまったそうで、現在は55キロに落ち着いているという。また、4か月の間で友人と遊ぶこともなく、仕事もせずニート状態だったと語った。

   現在は、動画の再生数が伸びていた期間の貯金を元に東京で一人暮らしを続けていると告白。また、友人からの誘いは断っているそうで、

「ちょっとずつ（貯金を）使っていったらマジなくなりそうって感じなんですけど。とりあえずやばい。太ったし、ニートやし、もちろん彼氏もおらんし。誰にも会ってないっていう」

と、近況を説明している。

   ちなみに、痩せたら動画を投稿する予定だったが、「5年くらいかかってしまいそうなので、太った状態で動画出しちゃおうってなりました」 と明かした。

「食べすぎたっていうのと、運動しなかった」
続きを読む
1 2
全文表示
YouTuber
歩乃華
姉妹サイト