ソフトバンク「大惨事」危機、まさかの3連敗「逆王手」に韓国メディアも衝撃...「日本シリーズまであと1勝なのに」

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）が2025年10月19日、日本プロ野球の特集記事を組み、パ・リーグ・クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージで3連敗を喫したソフトバンクを「大惨事」の危機と報じた。

主砲・山川が意地の1発も及ばず3連敗

ソフトバンクは19日、本拠地みずほPayPayドームでCSファイナルステージ第5戦を行い、日本ハムに1－7で敗れた。

試合は、ソフトバンクが4回に3点を失い、5回にも3失点。6回には失策がからんで1点を失い、6回終了時点で0－7とリードを広げられた。

7回に主砲・山川穂高内野手（33）のソロ本塁打で1点を返したが、これが精いっぱい。日本ハム投手陣の前に、6安打1得点に終わった。

パ・リーグを制したソフトバンクは、CSファイナルステージ2連勝後に3連敗を喫した。通算3勝3敗（ソフトバンクのアドバンテージ1勝を含む）とし、日本シリーズ進出へ日本ハムに逆王手をかけられた。

野球人気が高い韓国では、日本球界の注目度も高い。中でもソフトバンクは、韓国の英雄であるイ・デホ氏（43）が過去に在籍していたことから、韓国でも人気があるようで、複数のメディアがCSファイナルステージの結果を速報した。