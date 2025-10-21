前澤友作氏、「何も産み出してないのに給与が高い業界」めぐり持論　「僕はいくつか思い当たります」

ZOZO創業者で実業家の前澤友作氏が2025年10月20日、Xで「何も産み出してないのに給与が高い業界」をめぐる持論をつづり、ネットの注目を集めている。

「そうした業界は、AIの進化でさらに衰退するでしょう」

前澤氏は同日午前、「外国人労働者の依存度が高い介護・製造・建設などは次の成長産業になる」と投稿。

「何も産み出してないのに人件費高い業界から、こっちへのリソースシフトは必ず起きる。賢い投資家や起業家はもう動いてる」と主張した。

その後、自らの投稿を引用し「ところで、みなさん。何も産み出してないのに給与が高い業界って、なんか思い当たりますか？」と問いかけた前澤氏。

「ここでは言えないけど、僕はいくつか思い当たります」と舌を出した笑顔の絵文字を添え、「そうした業界は、AIの進化でさらに衰退するでしょう。同時にそうした業界の人たちが、エッセンシャル領域に移籍し始めたら日本も面白くなりそう」とつづった。

投稿には、「まっさきに浮かぶのはコンサルですね。何故かエリートが行く職種」「パチンコ 世のためになるものは生み出さず 高額な遊技機は検定からたった3年という短い寿命のためゴミ排出業界である 三店方式というグレーゾーンでギャンブルを回避しているのもクソ」「政治家 これだけ世の中よくならないのにお金もらいすぎだと思う」など、さまざまな意見が寄せられた。

一方で、「何も生み出していない業界なんてないでしょ。そしたらそれらに金を払ってる企業や人はアホってことですか？？？ 報酬はなにかの対価なのでモノだけでなくサービスもそうです。働いてる人にも、金を支払ってる人にも失礼ですよ」「コンサルって声が多いけど 交渉や調整する時にコンサルに言われたからと矢面に立ってもらう悪者になってもらうという役割は需要あると思う」などとする声もある。