山本由伸、大谷翔平のMVPトロフィーを手に...うれしそうな爽やか笑顔全開　大谷翔平がインスタで公開

ナ・リーグ優勝決定シリーズを勝ち抜いたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が2025年10月18日、自身のインスタグラムを更新。チームメートとの集合写真、シャンパンファイトの様子などを公開した。そのなかには、大谷選手のMVPのトロフィーを持つ山本由伸投手（27）の姿もあった。

山本由伸、ポストシーズンでメジャー初完投

ドジャースはナ・リーグ優勝決定シリーズで、ミルウォーキー・ブルワーズと対戦し4連勝。2年連続ワールドシリーズの進出を決めた。

17日（日本時間18日）の第4戦は、大谷選手が打っては3ホーマー、投げては7回途中無失点、10奪三振で勝利投手となるなど、「異次元」の活躍でシリーズMVPに輝いた。

また、第2戦（日本時間15日）に先発した山本投手は9回1失点で、メジャー初完投で大役を果たした。

大谷選手はインスタグラムで、「4 more」（あと4つ）とメッセージを添えて、複数の写真を公開した。そのなかにはシャンパンファイトの様子や、クラブハウスらしき場所で、大谷選手のMVPトロフィーをかかげる山本投手の姿が！ MVP級の活躍だった後輩への粋な計らいだったのかもしれない。

この投稿には、「ほんとにかっこよすぎる」「感動をありがとうございます」「めちゃくちゃカッコよかったです」「凄すぎて言葉がない」「日本の誇り」といったコメントが寄せられていた。