田原総一朗氏「あんなやつは死んでしまえ」発言、ネット民は「死んでくださーい」発言のフワちゃん想起「この差はなに？」

BS朝日が2025年10月21日、19日放送の討論番組「激論！ クロスファイア」でのジャーナリスト・田原総一朗氏の不適切な発言について、厳重注意を行ったとの報道が注目を集めている。

「高市に、大反対すればいいんだよ。なんで高市を支持しちゃうの？」

19日放送の番組には、自民党の片山さつき金融調査会長、立憲民主党の辻元清美前代表代行、社民党の福島瑞穂党首らが出演し、「誰となら組めるのか？ 連立探り与野党お見合い！」として討論を行った。

問題の発言があったのは、選択的夫婦別姓をめぐるテーマでの一幕だった。

辻元氏は「みんなが別姓になるわけはない。高市さんも山本さんと結婚して山本早苗、離婚されて高市になられた。これは、総理を狙って高市になったんちゃうかな」などとした上で、今後議論を続けていきたいと語った。

福島氏は「今までの言動で、選択的夫婦別姓に反対で、ジェンダー平等にも後ろ向きだと思っている」と高市氏の姿勢を批判し、「全く男性原理そのもので（政治を）やるんだったら、女性であることの意味もないじゃないですか。だから、やっぱり（選択的夫婦別姓に）賛成してほしいと思いますよ」とした。

田原氏は福島氏の発言に割り込むようなかたちで、「高市に、大反対すればいいんだよ。なんで高市を支持しちゃうの？」と切り込んだ。辻元氏と福島氏が「支持してないよ！」とすると、田原氏は「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」とした。

辻元氏が「田原さん、そんな発言して...高市さんと揉めたでしょ、前も」と嗜めるも、田原氏は「僕は高市と激しくやり合った」と主張していた。