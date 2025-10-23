国会には「鬼木誠」議員が2人いる　首相指名「造反騒ぎ」で注目の「嘘のようなホントの話」

自民党の鬼木誠衆院議員が2025年10月22日、Xで自身をめぐる「造反疑惑」を否定した。

「こんなに珍しい名前なのに、同姓同名で読みも同じです」

鬼木氏の元には、21日に行われた首相指名選挙で、鬼木氏が立憲民主党の野田佳彦代表に投票しているというのは本当か？ とする質問が寄せられた。

鬼木氏は「嘘のようなホントの話ですが、参議院に立憲民主党の鬼木誠さんという議員がおられます。こんなに珍しい名前なのに、同姓同名で読みも同じです。おそらくその方のことだと思われます」と返答した。

野田氏に投票したとみられる「鬼木誠」氏（61）は、立憲民主党所属の参院議員だ。福岡県筑紫郡筑紫野町（現・筑紫野市）出身で、22年の参院選挙で初当選した。

一方、自民党の鬼木氏は福岡市出身の53歳。12年の衆院選で初当選している。

2人とも同姓同名で同じ福岡県出身と、勘違いされやすい状況が整っていたようだ。

SNSでは、「すげぇ珍しい名前なのに、同姓同名の国会議員が他にもいるってのはびっくりしますね」「名字がある地域に偏ること自体はあり得る話。とはいえ、名前も読み方も同じで衆参に別れて国会議員となっているのは凄いなんてレベルじゃない偶然」など、驚きの声が上がった。

自民党の鈴木貴子広報本部長も鬼木氏の投稿を引用し、「自民党の鬼木誠衆議院議員が、首班指名で他党の党首の名前を書いた？！ 真相はこちら」と投稿。

「皆さんよく見れば『参議院』の首班指名結果の紙であることは一目瞭然。決めつける前、拡散する前に、冷静な確認をしましょうね」と呼びかけている。