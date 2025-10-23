巨人・岡本和真、大リーグFA市場で韓国選手と「激突」 韓国メディア展望「岡本の契約タイミングが影響」

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」は2025年10月23日、巨人・岡本和真内野手（29）の特集記事を組み、今オフ大リーグに挑戦する韓国出身のソン・ソンムン内野手（キウム・ヒーローズ、29）の強力なライバルになるとした。

ソンのKBO通算成績は打率.283、80本塁打、454打点

巨人は22日、今オフ岡本がポスティングシステムを利用しての大リーグ挑戦を容認したことを発表した。米メディアによると、複数球団が岡本に興味を示しているという。

「スポーツ朝鮮」は、岡本の大リーグ挑戦を受ける形で特集記事を組んだ。

「ソン・ソンムンの前途、日本の特級選手が阻む？」などのタイトルで記事を公開。今オフポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦するソンと、岡本の実力を比較し、両者の展望に言及した。

ソンは、今シーズンからロサンゼルス・ドジャースでプレーしている韓国出身のキム・ヘソン内野手（26）のKBO時代の同僚だ。チーム公式サイトによると、身長182センチ、体重85キロの右投げ左打ちの内野手。ポジションは主にサードを守っている。

24年シーズンは142試合に出場し、打率.340、19本塁打、104打点、21盗塁、出塁率と長打率を合わせたOPSは.927だった。今シーズンは、144試合に出場し、打率.315、26本塁打、90打点、OPS.917を記録した。

ここ2年の間に急激に数字を上げてきた遅咲きの選手だ。規定打席に達したシーズンで打率3割を超えたのは、24年と25年の2回だけ。KBO通算では打率.283、80本塁打、454打点を記録している。