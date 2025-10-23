「暴走した承認欲求に突き動かされ...」　「にじさんじ」運営会社が誹謗中傷加害者の意識調査公開、評価の声多数

VTuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLOR（東京都港区）は、2025年10月22日、同社所属のVTuber・甲斐田晴さんらに誹謗中傷や危害予告などを行った加害者と和解が成立したことを報告した。その中で、加害者が行為を行った理由や感情などを尋ねた意識調査の結果を公表した。

Xではこの意識調査の公開を称賛する声が上がっており、ミュージシャン、音楽プロデューサーの「ヒャダイン」こと前山田健一さんも評価している。

刑事では罰金刑、民事では損害賠償金などを条件に和解

ANYCOLORは24年6月、甲斐田さんを中心とした所属VTuberに対し、次の行為をした人物に対し、損害賠償請求訴訟を提起したほか、業務妨害罪で被害届を提出したと発表していた。

「（1）YouTubeでのライブ配信を妨害する意図で、短時間で執拗にコメントを連投するいわゆる『荒らし行為』

（2）SNSサービス『X』上で、『甲斐田晴』を含む当社及び当社所属ライバーに関連するハッシュタグを付し、又は当社所属ライバーのビジュアルを利用した画像や動画を無断で添付したうえで、他人を不快にさせるグロテスクな画像等を多数連投するいわゆる『タグ荒らし行為』

（3）当社主催のライブイベントに参加した当社所属ライバーに対する危害予告」

12月には、加害者が書類送検されたと報告していた。

25年10月22日にANYCOLORは、加害者が罰金刑を言い渡されたことを報告した。民事責任については、「損害賠償金を支払うこと」や、同社や同社所属VTuberに関して「インターネット上での投稿を行わないこと」などを条件に裁判上の和解が成立したと報告した。

さらに、和解の条件として、加害者に対し書面による「意識調査」を実施したとして、この内容を公開した。その背景について、次のように説明した。

「悪質な誹謗中傷行為や荒らし行為などが後を絶たない現状を踏まえ、これらの行為がなぜ発生してしまうのか、その根本的な原因や背景を当社として多角的に理解することが、誹謗中傷行為等への効果的な対策を講じていくうえで不可欠であると考えた点にあります」