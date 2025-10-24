FRUITS ZIPPER早瀬ノエル「5年前の方が大人っぽいのなんなんだ」　16歳の写真に衝撃走る「めっちゃ美人」

アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の早瀬ノエルさん（21）が、2025年10月23日にXを更新。5年前の写真と近影を公開した。

「モデルさんからアイドルになった感じ」の声

早瀬さんはXで「←16歳 21歳→」と投稿し、2枚の写真を公開。16歳の早瀬さんはクール系のヘアメイクで、キリッとした表情でカメラを見つめている。21歳の早瀬さんはあごに人差し指を添え、あえて目線を外し、キュートな表情を見せている。

早瀬さんは「5年前の方が大人っぽいのなんなんだ」とつづった。

Xユーザーからは「左かっこいいwwwww！ イケメンすぎひん？！！」「たしかにこの写真だと16歳のほうが大人っぽく見える！ 髪色とかメイクの違いかな？ でも、どっちのノエちゃんも好き」「モデルさんからアイドルになった感じがする！！」「16歳のノエちゃんめっちゃ美人 21歳のノエちゃんめっちゃ可愛い」などと書き込まれている。