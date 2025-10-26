J-CAST ニュース

大阪・関西万博のレガシー、横浜・リヤドでどう受け継ぐ？最終日の会見で大使らが語った決意【万博振り返り】

2025.10.26 12:00
工藤 博司
   大阪・関西万博が2025年10月13日に閉幕し、「万博ロス」が続きそうだ。だが、国内では1年半後に、横浜に「万博」がやってくる。大阪・関西万博と同じ区分の「登録博」は、次回は30年にサウジアラビアの首都、リヤドで予定されている。大阪・関西万博のレガシー（遺産）は、こういった万博に、どういった形で受け継ぐことができるのだろうか。最終日には、両都市関係者が記者会見やイベントに登場し、考え方を語っている。（随時掲載）

  • 大阪・関西万博のレガシーをどう生かす？
  • サウジアラビアのガーズィー・ビンザグル駐日大使。リヤド万博が大阪・関西万博から学べる事柄について語った
  • 「ホストシティ バトンタッチセレモニー」には大阪市の横山英幸市長と横浜市の山中竹春市長が出席。花博のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」も登場した
  • 「文明の森」責任者のトマス・ロススタインさん。大阪府内の移設を目指している
大阪市長「始まる前はなかなかいいニュースがなくて」

   万博には、5年ごとに開かれる「登録博」と、特定のテーマに焦点を当てた「認定博」がある。大阪・関西万博は登録博、27年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027、花博）は認定博だ。日本で開かれる万博としては、大阪万博（1970年）、沖縄海洋博（75年）、つくば万博（85年）、大阪花の万博（90年）、愛知万博（2005年）、大阪・関西万博（25年）に次いで7回目だ（このうち認定博は大阪、愛知、大阪・関西の3つ）。

   大阪・関西万博最終日の10月13日に開かれた「ホストシティ バトンタッチセレモニー」には、大阪市の横山英幸市長と横浜市の山中竹春市長が出席。花博のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」も登場した。

   あいさつに立った横山氏は

「始まる前はなかなかいいニュースがなくて、建設費の話や、工期が間に合わないんじゃないかと、たくさんご批判もいただいた」

   などと開幕前の様子を振り返った。

横浜市長「コンセプトをそのまま引き継ぎたい」、大屋根リングの木材も再利用
