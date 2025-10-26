大阪・関西万博のレガシー、横浜・リヤドでどう受け継ぐ？最終日の会見で大使らが語った決意【万博振り返り】

大阪・関西万博が2025年10月13日に閉幕し、「万博ロス」が続きそうだ。だが、国内では1年半後に、横浜に「万博」がやってくる。大阪・関西万博と同じ区分の「登録博」は、次回は30年にサウジアラビアの首都、リヤドで予定されている。大阪・関西万博のレガシー（遺産）は、こういった万博に、どういった形で受け継ぐことができるのだろうか。最終日には、両都市関係者が記者会見やイベントに登場し、考え方を語っている。（随時掲載）

大阪市長「始まる前はなかなかいいニュースがなくて」

万博には、5年ごとに開かれる「登録博」と、特定のテーマに焦点を当てた「認定博」がある。大阪・関西万博は登録博、27年に横浜市で開かれる国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027、花博）は認定博だ。日本で開かれる万博としては、大阪万博（1970年）、沖縄海洋博（75年）、つくば万博（85年）、大阪花の万博（90年）、愛知万博（2005年）、大阪・関西万博（25年）に次いで7回目だ（このうち認定博は大阪、愛知、大阪・関西の3つ）。

大阪・関西万博最終日の10月13日に開かれた「ホストシティ バトンタッチセレモニー」には、大阪市の横山英幸市長と横浜市の山中竹春市長が出席。花博のマスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」も登場した。

あいさつに立った横山氏は

「始まる前はなかなかいいニュースがなくて、建設費の話や、工期が間に合わないんじゃないかと、たくさんご批判もいただいた」

などと開幕前の様子を振り返った。