SixTONES・京本大我が「芸能界こわい」なエピソード発信　「眉毛全剃り願望」が発展？

アイドルグループ・SixTONESのメンバー、京本大我さんが2025年10月27日、Xで「芸能界こわい」と訴えた。

「まゆげ全剃りしてみたい」「眉毛全剃りしたいんだってば！！」

京本さんは「眉毛全剃り、マネージャーに確認したら関係者各所に確認必要って言われた なんかおおごとになりそう 芸能界こわい」と投稿。

眉毛の「全剃り」を試みたところ、止められてしまったという。

実は京本さんが「眉毛全剃り」への意欲を見せるのは今回が初めてではなかった。

5月20日には、「まゆげ全剃りしてみたい」とひと言。

10月7日の投稿でも「眉毛全剃りしたいんだってば！！」と訴えていた。

週刊誌「FLASH」オンラインが10月9日に公開した「『嘘みたいな眉毛してたよね』とファンも回顧...SixTONES京本大我、眉毛全剃り願望告白で思い出された過去CMの"強烈ビジュアル"」との記事では、7月末に発売された雑誌でも「マネージャーへ、眉毛を全剃りしたいです（笑）」と語っていたことを紹介。

「眉毛全剃り」を希望する理由については、「髪はもう伸ばしたし、ウルフもやったし、色もピンク、赤、金髪...っていっぱいやったから。次は眉毛の存在に気づいちゃったんだよね」とつづっていたという。