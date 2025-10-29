J-CAST ニュース

4年ぶりリニューアル「JAL SKY MUSEUM」見学、有料化でも予約困難　狙うなら「1か月前の9時半」に

2025.10.29 15:05
工藤 博司
富士フイルムが開発した糖の吸収を抑えるサプリが５００円＋税で

   日本航空（JAL）は羽田空港に設けている格納庫などの見学施設「JAL SKY MUSEUM」を2025年11月1日、4年ぶりにリニューアルする。展示の一部が新しくなるほか、夕方の「トワイライト枠」が復活するなど、見学枠が増えるのが柱。

   大人1000円の入場料を徴収するが、それでもほぼ「満員御礼」状態。JALでは、予約受付が始まる直後に申し込み用ウェブサイトを確認するように勧めている。

  • 日没時の工場見学や写真撮影が楽しめる「トワイライト枠」も復活した
    日没時の工場見学や写真撮影が楽しめる「トワイライト枠」も復活した
  • 制服コーナーには、上下セパレートタイプの和服も登場（写真中央）
    制服コーナーには、上下セパレートタイプの和服も登場（写真中央）
  • 1960年代には裁縫道具も配られていた。今は保安上の理由で機内に持ち込めない
    1960年代には裁縫道具も配られていた。今は保安上の理由で機内に持ち込めない
  • 渡航先のシティガイドも配られた
    渡航先のシティガイドも配られた
  • 扇子も新たに展示品に加わった
    扇子も新たに展示品に加わった
  • 歴代機種のモデルプレーンも展示されている
    歴代機種のモデルプレーンも展示されている
  • 今後の取り組みを展示する「フューチャーゾーン」では、ドローンや空飛ぶクルマの映像を追加
    今後の取り組みを展示する「フューチャーゾーン」では、ドローンや空飛ぶクルマの映像を追加
  • 入口の空間も広くなった
    入口の空間も広くなった
  • 「夜の工場見学」も一興だ
    「夜の工場見学」も一興だ
  • 格納庫からは、こんな飛行機写真が撮れる
    格納庫からは、こんな飛行機写真が撮れる
  • 日没時の工場見学や写真撮影が楽しめる「トワイライト枠」も復活した
  • 制服コーナーには、上下セパレートタイプの和服も登場（写真中央）
  • 1960年代には裁縫道具も配られていた。今は保安上の理由で機内に持ち込めない
  • 渡航先のシティガイドも配られた
  • 扇子も新たに展示品に加わった
  • 歴代機種のモデルプレーンも展示されている
  • 今後の取り組みを展示する「フューチャーゾーン」では、ドローンや空飛ぶクルマの映像を追加
  • 入口の空間も広くなった
  • 「夜の工場見学」も一興だ
  • 格納庫からは、こんな飛行機写真が撮れる

上下セパレートタイプの和服、1960年代に配っていた裁縫道具などが登場

   JAL SKY MUSEUM は、東京モノレールの新整備場駅のすぐ前の建物にあり、13年にオープン。これまでに累計で100万人以上が見学した。

   今回のリニューアルでは、受付前の空間が広がったほか、展示エリアに無料のロッカーを117個設置し、できるだけ多くの人に手ぶらで見学できるようにした。

   過去の資料を展示する「アーカイブズゾーン」では、過去に国際線のファーストクラスやビジネスクラスで配っていたアメニティキット、渡航先のシティガイド、扇子などを新たに展示。アメニティキットの中には、1960年代にファーストクラスで配られていたという裁縫道具もある。今は保安上の理由で機内に持ち込むことができない道具だ。

   JALの国際線では54年から90年まで、客室乗務員（CA）が着物を着てサービスすることもあった。歴代制服展示コーナーでは、70年代以降に登場した上下セパレートタイプの和服が新たに登場した。

   今後の取り組みを展示する「フューチャーゾーン」では、ドローンや空飛ぶクルマの映像を追加した。

日没時の飛行機撮影楽しめる「トワイライト枠」も
続きを読む
1 2
全文表示
JAL
JAL SKY MUSEUM
羽田空港
姉妹サイト