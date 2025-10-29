4年ぶりリニューアル「JAL SKY MUSEUM」見学、有料化でも予約困難　狙うなら「1か月前の9時半」に

日本航空（JAL）は羽田空港に設けている格納庫などの見学施設「JAL SKY MUSEUM」を2025年11月1日、4年ぶりにリニューアルする。展示の一部が新しくなるほか、夕方の「トワイライト枠」が復活するなど、見学枠が増えるのが柱。

大人1000円の入場料を徴収するが、それでもほぼ「満員御礼」状態。JALでは、予約受付が始まる直後に申し込み用ウェブサイトを確認するように勧めている。

上下セパレートタイプの和服、1960年代に配っていた裁縫道具などが登場

JAL SKY MUSEUM は、東京モノレールの新整備場駅のすぐ前の建物にあり、13年にオープン。これまでに累計で100万人以上が見学した。

今回のリニューアルでは、受付前の空間が広がったほか、展示エリアに無料のロッカーを117個設置し、できるだけ多くの人に手ぶらで見学できるようにした。

過去の資料を展示する「アーカイブズゾーン」では、過去に国際線のファーストクラスやビジネスクラスで配っていたアメニティキット、渡航先のシティガイド、扇子などを新たに展示。アメニティキットの中には、1960年代にファーストクラスで配られていたという裁縫道具もある。今は保安上の理由で機内に持ち込むことができない道具だ。

JALの国際線では54年から90年まで、客室乗務員（CA）が着物を着てサービスすることもあった。歴代制服展示コーナーでは、70年代以降に登場した上下セパレートタイプの和服が新たに登場した。

今後の取り組みを展示する「フューチャーゾーン」では、ドローンや空飛ぶクルマの映像を追加した。