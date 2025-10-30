150キロ超YouTuber「人生最高体重」を更新　「モテたい...このルックスじゃあかん」ダイエット挑戦へ

チャンネル登録者数57万超の人気YouTuber、MARIMO。（マリモ。）さんが、2025年10月27日にYouTubeを更新。「人生最高体重」になったことを明かした。

「本気で100キロ切りを目指していきたいと思います」

MARIMO。さんはYouTubeで、たびたびダイエットとリバウンドの様子を公開している。

23年1月には、体重142キロから2年間で64キロまで減量した動画を公開したが、24年6月には132キロまでリバウンドしたと告白。同年10月、3か月間で115.7キロまで減量したと報告した。しかし25年7月、またリバウンドしたとして、149.2キロという体重を公開していた。

10月27日には、約2か月ぶりにYouTubeを更新。「モテたい」と思っているそうで、「そのためにはこのルックスじゃあかんでしょう」として、「本気で100キロ切りを目指していきたいと思います」とダイエットを宣言した。

動画撮影日の体重は158.2キロ、体脂肪率は48％だった。MARIMO。さんは「今のところの人生最高体重」とつぶやき、「やるしかない」と大きい腹を叩いた。

翌28日には、「ダイエット前の爆食い」動画を公開。買い込んだジャンクフードを大食いした。

「この体で不便なことはないの？」との質問が寄せられたそうで、MARIMO。さんは「あるに決まってるやん」として「すぐ筋肉がつる」「飛行機のシートベルト締まらない」と明かした。