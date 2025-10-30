漫画家・倉田真由美さん、トランプ大統領に対する女性議員らの態度に異論　「勝手な解釈をするのはいかがなものか」

漫画家の倉田真由美さんが2025年10月29日、訪日したドナルド・トランプ米大統領に対する女性議員らの「目つきや顔つき」をめぐる批判的な反応に、Xで疑問を示した。

有田芳生氏「トランプ大統領への恥ずかしい媚びだった」

トランプ大統領は28日、米海軍横須賀基地に停泊する原子力空母「ジョージ・ワシントン」を視察し、演説を行った。高市早苗首相も演説に参加。トランプ氏に肩を抱き寄せられる場面もあった。

社民党の大椿裕子副党首は、Xに「トランプ大統領が、高市総理の肩を抱き寄せる、カップルの様に腕を組む。強烈な違和感。それ、必要か？」と投稿するなど、一部から批判的な声が上がった。

また、トランプ氏の歓迎セレモニーに参加した片山さつき財務相がトランプ氏と言葉を交わしていた様子についても、同様の指摘がある。

立憲民主党の有田芳生衆院議員は30日、Xで「『学校でよくできた人たち』にいたなと思い出した。高市早苗さんの高揚感だとしても絶対権力のある者への迎合は片山さつきさんのうっとりした媚態とともに気持ちいい姿ではない。日本の男社会を裏返しした権力構造が全世界に見られてしまった。アメリカの独裁者トランプ大統領への恥ずかしい媚びだった」などと断じている。