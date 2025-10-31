小野田紀美大臣、旧友から「英語喋れるようになったん！？」→戸惑い明かす　スピーチの時は「全部原稿に...」告白

小野田紀美経済安保担当相が2025年10月30日にXで、自身の英語力について驚きの事実を明かし、話題になっている。

「私は英語全然喋れません」

小野田氏は30日にXで「古い友人から『英語喋れるようになったん！？』とメールきたんですが、残念ながらそんなわけもなく。なんか動画とかあるみたいですが私は英語全然喋れません」と、自身が英語を話している動画があるとしつつも、英語が話せないことを明かした。

また、小野田氏は「英語でスピーチしなきゃいけなくなった時は全部原稿にカタカナふってそれを読んでるだけです...」と告白。

さらに、「私が話せるのは岡山弁と標準語だけです...」とつづっていた。

小野田氏はアメリカ人の父と日本人の母を持ち、アメリカで出生したものの、1歳から現在の岡山県瀬戸内市で育っている。

このポストに「小野田議員は標準語を話せません。話していると思っているだけです」と冗談交じりの返信が寄せられると、小野田氏は「ぐぬぬ...（否定できない」とお茶目に回答。ほかにも、「日本人じゃけー英語話せんの」と返答していた。