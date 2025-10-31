木梨憲武、「昔の仲間」64歳国民的アイドルと再会2ショ　「超～豪華」「変わらず素敵」「最高」ファン興奮

お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武さん（63）が2025年10月30日、元「たのきんトリオ」で国民的アイドルとして人気を博した、歌手・田原俊彦さん（64）とのツーショットをインスタグラムで公開し、「お二人とも変わらず素敵」などと反響を呼んでいる。

「楽屋前、昔の仲間、田原のトシちゃんことトシとーーー！」

木梨さんはインスタで、29日に東京国際フォーラムで開催されたコンサート「BS朝日開局25周年記念 人生、歌がある コンサート」での写真3枚を公開した。うち2枚は、自身がプロデュースし、タレント・所ジョージさんが作詞作曲を手がけた演歌歌手・田中あいみさんの楽曲「NAZO」を３人で歌った場面だ。

コンサートには総勢29組のアーティストが出演しており、その1人として現場で再会した田原さんとのオフショットも。木梨さんは、

「楽屋前、昔の仲間、田原のトシちゃんことトシとーーー！芸能人運動会、かくし芸大会、雪の祭典など昔を思い出す！！現役バリバリダンス！ヤバいくらい、ハッとしてGood！」

と振り返った。また、コンサートの充実ぶりを「細川さん、鳥羽さん、千さん、天童さん、キム・ヨンジャさん、由紀さんなど大御所メンバーほか全員と写真撮りたかった...夜のヒットスタジオ＆人生、歌がある演出＆監督！疋田拓さん、ありがとうございました！昔をいろいろ思い出す...！」と伝えた。

投稿のコメント欄には、「のりさんトシちゃんカッコいい」「お二人とも変わらず素敵」「超～豪華なツーショットありがとうございます」「最高！！テンションあがります」といった声が寄せられている。