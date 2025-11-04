ドジャース・グラスノー＆美女婚約者、グラウンドで熱いキス！ラブラブショット　WS連覇歓喜のシーン

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するタイラー・グラスノー投手（32）の婚約者のメーガンさんが2025年11月3日、自身のインスタグラムを更新。ワールドシリーズ制覇で優勝トロフィーをもつ2人のツーショットや、試合後のグラウンドで熱いキスを交わすラブラブショットなどを公開した。

「World Series Champions 2025」

ドジャースとブルージェイズによるワールドシリーズは、日本時間11月2日の第7戦で、11回までもつれた激闘の末、ドジャースが5-4で劇的勝利。9回途中から登板した山本投手が優勝投手となり、MVPに輝いた。ドジャースはワールドシリーズ2連覇となった。

メーガンさんは、「World Series Champions 2025」とコメントを添えて、トロフィーを持ったグラスノー投手との2ショットや客席で応援する様子などを投稿。「SO proud of this team」（編訳：このチームは本当にすばらしい）とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目では、メーガンさんはドジャースデザインのジャケットに、ミニ丈のトップス、黒いボトムスをあわせたコーデだ。グラスノー投手とともにドジャースの優勝トロフィーをもつ歓喜のツーショットを投稿した。

また、13枚目の写真では、試合後のグラウンドでの一幕だろう、うしろからとらえられているグラスノー投手とのキスショットも公開していた。

この投稿には、「素敵な2人」「おめでとう！！」「皆んな素晴らしい」といったコメントが寄せられていた。