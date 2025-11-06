ひろゆき氏、自身騙った詐欺広告被害者から「お金を返せ」訴えに困惑　「僕らの責任ではない」

ひろゆきこと実業家の西村博之さんが2025年11月5日にXを更新し、自身を騙る詐欺に遭った被害者からお金を返すよう言われていると明かした。

「詐欺広告を掲載したプラットフォームに文句を言う方が」

ひろゆきさんは5日にXで、「ひろゆきの写真を無断利用した詐欺広告に引っかかった高齢の方が、おいらが役員をやってる法人に『お金を返せ』という手書きの手紙を送り続けてる件」とひろゆきさんの無断利用写真で詐欺に遭った被害者から、お金を返すよう求められていることを明かした。

これにひろゆきさんは、「可哀想だとは思いますが、それは僕らの責任ではない」とコメント。「詐欺広告を掲載したプラットフォームに文句を言う方が、まだ、現実的かと思われます。。。」と困惑気味につづっていた。

このポストにひろゆきさんの元には、「詐欺にあってしまったのは気の毒だけど言う相手が違う」「詐欺にあった人は被害者かもしれないけど、勝手に詐欺に使われた人も被害者なんだよね」という声が集まっていた。