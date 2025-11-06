サイゼのピザは「ピザじゃない」　伊人気YouTuberが正直レポ、「ボーノ！」美味しさ太鼓判のメニューも

イタリア出身の2人組YouTuber「Lionfield」（ライオンフィールド）が2025年11月3日に公開した動画で、日本のイタリアンレストラン「サイゼリヤ」での食レポを披露した。

Lionfieldは登録者1560万超の人気チャンネルで、エミリアーノ・サントロ氏とマッテオ・サルヴァトーリ氏からなる。料理ネタを中心に、イタリア人目線でレビューを行うようなショート動画でも支持されている。

「100パーセント伝統的じゃないけど十分美味しい」

今回は「イタリア人が日本でイタリア料理を試す」という題のショート動画が公開され、2人でサイゼリヤを訪れていた。まずピザを口にすると、

「でもこれはパイ生地だ。ピザじゃないよ」

と笑顔で伝えた。その後、カルボナーラに怪訝な表情を浮かべて「カルボナーラ？オムレツみたいな味だ」と感想を述べたほか、胸の前で十字を切ったうえで大胆にコーンピザにかぶりつき、「イタリアに帰ったら神父に懺悔しなきゃ」と話す場面も。

一方で「もちろんティラミスも試さなきゃ」と実食した際は、

「ボーノ！」「100パーセント伝統的じゃないけど十分美味しい」

と、2人ともスプーンが止まらず好評だった。動画の最後は困り眉で「おばあちゃんにこの動画絶対見られたくない」と笑いを誘い、「NOT APPROVED」（非承認）とお決まりのセリフで締めた。