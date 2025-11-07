J-CAST ニュース

大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャースの美人妻と仲良しショット...4人の女神降臨　優勝パレードで

2025.11.07 07:00
スポーツ班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属するマックス・マンシー選手の妻のケリーさんが、2025年11月6日、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスで行われた優勝パレード中の歓喜の写真を公開。夫婦ツーショットなどを披露した。

  • ドジャースの公式のインスタグラム（＠dodgers）より
    ドジャースの公式のインスタグラム（＠dodgers）より
  • ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
    ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
  • ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
    ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
  • ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
    ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
  • ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
    ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
  • ドジャースの公式のインスタグラム（＠dodgers）より
  • ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
  • ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
  • ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より
  • ケリー・マンシーさんのインスタグラム（＠kellie_muncy）より

かっこよすぎ！サングラス姿のマンシー選手＆スタジャン姿のケリーさん

   ドジャースは日本時間2日、カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦を5-4で制し、ワールドシリーズ2連覇を達成した。

   優勝パレードに参加したケリーさんは、インスタグラムで「Los Angeles, thank you for the most incredible celebration!」とし、バスの上で撮影したマンシー選手とのツーショットや、家族でのショットを投稿した。

   インスタグラムに投稿された写真のうち6枚目は、仲睦まじい様子が伝わる夫婦の1枚。カーラさんはドジャースカラーのスタジャンを着用し、カメラに向けて笑顔をみせていた。また、マンシー選手は、サングラスをかけ、優勝記念の黒いキャップと黒いスタジアムジャンパー姿で、ケリーさんに寄り添っている。

   また、13枚目では、ケリーさんに加えて、大谷翔平選手の妻・真美子さん、クレイトン・カーショー投手の妻・エレンさん、キケ・ヘルナンデス選手の妻・マリアナさんとの「女神」4ショットも公開していた。

ドジャース
ドジャース美人
マックス・マンシー
大谷翔平
真美子夫人
姉妹サイト