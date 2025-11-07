人気歌い手、家の退去費用「200万」明かし驚きの声「桁が違う」　愛猫が「破壊」で...「またたくさん仕事できる」

2021年末のNHK紅白歌合戦にも出場した人気歌い手、まふまふさんが2025年11月6日にXで、家の退去費用に「200万かかると言われた」と明かし、驚きの声が寄せられている。

「やったねまたたくさん仕事できるの嬉しいなあ...」

まふまふさんは、壁紙が破かれボロボロになった壁の前にいる愛猫「いろは」の後ろ姿の写真を公開。「君が破壊してきたこの家、壁紙や床やドアの修復で退去するのに200万かかると言われたよ」と明かし、

「やったねまたたくさん仕事できるの嬉しいなあ嬉しいなあ嬉し嬉しい嬉嬉嬉し嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉嬉」

と心境をコメントした。

この投稿に、「たいへんだぁぁ...」「2、200万！？桁が違う...でも可愛いから許しちゃいますね！」「この人ねこに人生振り回されてるなぁ」「おおぅ.....結構...いってらっしゃる....」といった驚きの声のほか、「ぼったくり」ではないかとする声も寄せられた。一方で、「部屋の広さにもよるけど妥当じゃないのかな、、部屋の一部だけでこんなボロボロで」「広さや素材、破壊具合によっては200くらい行きますね...」といった指摘も寄せられた。

まふまふさんは18年9月にXで、いろはを迎えたことを報告。19年2月には2匹目の猫「ぽてと」を迎えたことを報告している。