大谷翔平、愛犬デコピンとドジャースタジアムをランニング　「トコトコかわいい」「世界一のドッグラン」

2025.11.10 19:30
スポーツ班
   ロサンゼルス・ドジャースの専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xが、2025年11月10日（日本時間）、大谷翔平選手と愛犬・デコピンの動画を公開した。

  • ドジャースの公式のインスタグラム（＠dodgers）より
  • 「ドジャース・ネーション」公式X（＠DodgersNation）より
  • 「ドジャース・ネーション」公式X（＠DodgersNation）より
  • 「ドジャース・ネーション」公式X（＠DodgersNation）より
「翔平とデコイのランニングを目撃」

   ドジャース・ネーションのXは、「翔平とデコイのランニングを目撃」と題した動画を公開。誰も見当たらないグラウンドを走り出した大谷選手の後を、デコピンが追いかけるように走る様子がおさめられている。大谷選手が途中で振り返り、デコピンと向き合いながら後ろ向きに走る姿もみられた。

   ドジャース・ネーションはこう投稿した。

「ワールドシリーズ連覇、7億ドルの契約、二刀流のMLBスーパースター、しかも愛犬とドジャー・スタジアムでトレーニング...大谷翔平、夢のような生活だ」

   Xユーザーからは「大谷とワンチャン可愛い笑」「トコトコ付いてきてて可愛い」「愛犬とのトレーニング 激闘の疲れも癒えそう 幸せな時間ですね！！」「世界一のドッグラン もお、トレーニング始めてるんだね」などのコメントが寄せられている。

