VTuberが無関係のイラストに「盗作疑惑」ふっかけ→否定されると裏で謝罪、反省の色なし？　所属事務所が契約解除発表

VTuber事務所・NEXPROが2025年11月11日、所属タレント「大狼けぃ」さんの脱退と契約解除を発表した。

「あれ？ 俺やられた？」に「失礼すぎる」

大狼さんは、4月20日に同事務所に所属したVTuberだ。ゲーム実況や「歌ってみた動画」などを中心に活動している。

問題となったのは、イラストレーターでLive2Dモデラーの「kawase」さんが手がけた別のVTuberのラフイラストに対する「盗作疑惑」だった。

大狼さんは11月8日、kawaseさんのイラストを引用し、「あれ？ 俺やられた？」と投稿。

kawaseさんによる「狼系VTuber」のキャラクターデザインについて、同じく狼をモチーフとした大狼さんのイラストと比較し、立ち耳や襟周りの白いファー、大きな尻尾などが類似していると主張。生成AIを使って画像の類似判定を行い、「AI生成の可能性がある」との結果を公表していた。

kawaseさんは大狼さんの投稿に「何この人、失礼すぎる まず誰だよ」と困惑。「マジで失礼すぎん？ あとどこが似てるんだよ。このレベルで似てるっていうなら似てるVtuber他に死ぬほどいるぞ」と強い不快感を示した。

その上で、「まず、このイラストはラフです。なので仕上がりだけじゃなくて、大量に迷って作ってる絵があるのでそれを見てください」として、制作過程の動画を公開し、AI疑惑を明確に否定した。