あばれる君、これはおいしそう！ジブリ飯の再現に大成功　「パズーがシータに作る朝ごはん」

お笑い芸人のあばれる君（39）が2025年11月10日、自身のインスタグラムを更新。手作りの「ラピュタパン」を披露した。

「パズれる君です」

この日の投稿は「ラピュタパン」と切り出したあばれる君。「ラピュタパン」とは、スタジオジブリの映画「天空の城ラピュタ」に登場する料理のことらしく、「パズーがシータに作る朝ごはんですが、なぜあんなにも美味しそうなのでしょう」、「パズーが先に目玉焼きだけをすすって食べた時、（パンと一緒に食べればいいのにぃっ...。）と何度思ったことでしょうか」とつづっていた。

そこであばれる君は、「はんごうを窯にして、少し手を加えて再現しました！！大成功です」といい、「上に薪を置くことで全体にちょうどよく火が通って美味しかったです」と語っていた。最後は、「パズれる君です」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ブルーのシャツとブラウン系のパンツを着用。大きな椅子に座り、膝に置いたラピュタパンをみつめていた。2枚目では、ラピュタパンを紹介するように手を添えて、笑顔をみせていた。

この投稿には、「美味しそう」「これは絶対に旨い」「間違いなくバズれる君ですね」「椅子デカっ」といったコメントが寄せられていた。