小泉進次郎防衛相、カップラーメンで「合間の昼休み」...久々のランチX投稿

小泉進次郎防衛大臣が2025年11月13日に公式Xで、カップラーメンで昼食を済ませている画像を投稿した。

選挙期間中には車内で牛丼

選挙期間中には、車内で牛丼を食べる動画などを投稿していた小泉防衛相。今回は「参議院予算委員会の合間の昼休み、今日は要望一件を受けた後、『よこすか海軍カレーラーメン』を...」とつづり、カップラーメンを食べている自身の写真を投稿した。

小泉防衛相が食べているのは、地元・神奈川横須賀市の名物「よこすか海軍カレー」をベースにしたカップラーメン。テーブルの上のお盆には、市販のおにぎりも置かれていたが、小泉防衛相の目線はその横に置かれた資料に向いていた。

ポストには「午後も予算委員会は続きます」とつづられていた。

このポストに小泉防衛相の元には、「農林水産大臣の時には地域の美味しい食べ物を、防衛大臣になった今は海軍カレーグルメを食べてSNSにアップしてる進次郎」「やってることは総裁選の時と同じだけど、見え方がだいぶ違う」という声が集まっていた。