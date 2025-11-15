J-CAST ニュース

「令和の峰不二子」阿部なつき、超キュートなエプロン姿にドキっ　「ただただ美しい」「可愛い過ぎるよぉ～」

2025.11.15 19:30
エンタメ班
   「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2025年11月9日、自身のインスタグラムを更新。エプロン姿を披露した。

  • 阿部なつきさんのインスタグラム（＠i.am_natsuki_）より
「じつはここ、ホームパーティみたいなお料理教室なんです」

   阿部さんは、「お料理クリスマス女子会」とコメントを添えて、豪華な料理が並ぶテーブルを前に微笑む様子やエプロン姿を投稿。

   つづけて阿部さんは、「すこしはやめのクリスマス会したよ」としつつも、「じつはここ、ホームパーティみたいなお料理教室なんです」「おしゃれでクリスマスらしいお料理を黙々とつくったよ笑」と明かしていた。

   お料理のメニューは「カブのムースとコンソメジュレ」「冬野菜のエチュべ」「牛肉の赤ワインソース」「オニオングラタンスープ」と説明していた。

   インスタグラムに投稿された写真では、白いノースリーブとスカート姿料理が並ぶテーブルを前に、ケーキを乗せた皿に手を添え、笑顔をみせていた。2枚目では、ピンクのエプロンを着用。料理中の姿を披露し、笑顔をのぞかせていた。

   この投稿には、「可愛い過ぎるよぉ～」「綺麗すぎます」「かわいすぎる、、神」「ただただ美しい」「エプロン姿も素敵です」といったコメントが寄せられていた。

