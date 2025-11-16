高橋みなみ、超ミニ×赤ニットのコーデで...脚組みショットが破壊力抜群　神スタイルで「可愛いっ」

元AKB48のタレント、高橋みなみさん（34）が2025年11月8日、自身のインスタグラムを更新し、私服コーデを披露した。

「あっという間に11月！」

高橋さんは、「あっという間に11月！」と切り出し、秋冬らしいコーデを投稿した。

「そして武道館まで1ヶ月切りました」とコメントを添えているのは、12月に日本武道館で開催される「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in日本武道館」に高橋さんも出演する予定だからだ。

ライブに向けて「とにかく風邪を引かないように気をつけて過ごしたいと思います」とし、「皆さんもお気をつけてお過ごしください！！」と呼びかけつつ、「っとそんなこと言いつつ足だしコーデ」とおどけてみせた。また、ハッシュタグ「#私服」を添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、チェック柄のコートを羽織り、赤いニットと超ミニスカートを着用。黒いストッキングを履き、ベンチに座っていた。3枚目では、足元にローファーを合わせた全身ショットを披露していた。5枚目では、ベンチに腰かけ、脚を組んだ姿も披露していた。

この投稿には、「可愛いっ」「美脚過ぎます」「自慢の推しです！」「おしゃれ！」といったコメントが寄せられていた。