FA行使のソフトバンク東浜巨、識者が指摘する「取りづらい」理由...本来の力あれば争奪戦も「若手を使った方が」

2025.11.18 16:35
スポーツ班
   プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月17日にユーチューブを更新し、国内フリーエージェント（FA）権を行使したソフトバンクの東浜巨投手（35）について、「取りづらい選手」との見解を示した。

「東浜を欲しいところはあるけれども、どれくらいの程度なのか」

   亜細亜大学出身の東浜は、12年ドラフト会議でソフトバンクに1位指名されて入団した。先発ローテーションの一角としてチームをけん引し、17年には16勝をマークしてパ・リーグの最多勝タイトルを獲得した。

   今シーズンは7試合に登板して4勝2敗、防御率2.51だった。

   スポーツ紙の報道によると、東浜はFA宣言をするにあたり相当悩んだといい、「まだまだ第一線で投げたい気持ちが強い」と語ったという。

   今シーズンの年俸は1億5000万円（金額は推定）で、金銭か人的補償を伴うBランクとみられる。

   高木氏は35歳のベテラン右腕に関して、「欲しいところはあるけれども、東浜がどれくらいの程度なのか。一時期は、必ず10勝してくれるだろうという（見通しがあった）。それよりはちょっと力が落ちている。だから『チームにいればいい』ということでもない」とした。

   さらに、スタッフから「巨人は獲得に向けて東浜と交渉するのか？」と問われると、「（中日の）柳（裕也投手）を（獲得に）行こうとしていたくらいだから、東浜でもいいなとは思うが、ソフトバンクからジャイアンツに行った投手で、活躍している人はなかなかいない。だから東浜だとちょっと苦しいかもしれない」との見解を示した。

「FAでお金を出して取る以上、貯金を作れるかどうかがポイント」
姉妹サイト