粗品、timelesz篠塚大輝「一発ギャグ」に反応か...「元ネタ」を無言投稿　「自作とか言ってたよね？笑」と反響

アイドルグループ・timeleszの篠塚大輝さんが披露した一発ギャグがSNS上で波紋を広げていることを巡り、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんが2025年11月18日、その元ネタとみられる動画をX上に投稿し、反響が広がっている。

粗品の動画に対し「篠塚がやってたのこれか笑」などの声

篠塚さんを巡っては、2025年11月18日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）で披露した一発ギャグが波紋を広げている。

同放送回の終盤で、マスコットキャラクター「めざましくん」から一発ギャグを求められた篠塚さんは、童謡「大きな古時計」の替え歌を披露。そして「今はもう動かない、おじいさんにトドメ～」と言いながら、右腕を大きく振り上げて殴りかかるようなジェスチャーをしていた。

この一発ギャグに対し、スタジオは一瞬反応が遅れ、その後、伊藤利尋アナウンサーが篠塚さんの肩に手を回しながら「これで終わりでいいのかー！」と叫んだ。そのまま星座占いに入り、篠塚さんの「かに座」が11位だと分かると、スタジオからは「でしょうね」という反応もあった。

この場面がSNS上で批判的に受け止められ、「想像以上にスタジオの空気凍ってた」「絶対朝番組のノリじゃない」「倫理的に問題あるギャグ」「普通に不謹慎」「祖父がほぼ寝たきりなんで勘弁してよ」「不謹慎過ぎる」「流石にこれはダメ」などの声が寄せられた。

この一発ギャグを巡っては、めざましテレビ公式Xアカウントが前日17日、篠塚さんの出演を告知する投稿内で「明日は自作の一発ギャグを披露したいって言ってたよ」などと紹介していた（19日15時までに削除）。

だがこのギャグは、元々ピン芸人・鼻矢印永井さんが披露していたものだった。そして鼻矢印永井さん本人も18日、「ギャグパクられた上にめっちゃ炎上してる！！」とX上で言及していた。

こうした中、粗品さんも同日、23年4月に公開したYouTube動画で、鼻矢印永井さん本人が「今はもう動かない、おじいちゃんさんにトドメ～」というネタを披露していた場面を切り抜いて、何もコメントせずに投稿。

この粗品さんの投稿に対し、「自作とか言ってたよね？笑」「これみたら芸人すごいなって思う」「篠塚がやってたのこれか笑」「これ朝の情報番組でやったらそりゃ冷めるわ」「自作の一発ギャグとして、これ披露したの篠塚おもろすぎだろ」などの声が寄せられている。