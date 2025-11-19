タイ人YouTuber、富士山を背に上裸ダンス　現地メディア騒然、外相も「悪影響」懸念か

チャンネル登録者859万超のタイ人YouTuber、ジャック・パフォ氏が2025年11月17日にTikTokで公開した来日中の動画が波紋を広げている。上半身裸になって車のルーフトップで踊る姿が問題視された。

「全ての批判を受け入れます...」本人はお詫び

ジャック氏は「たとえ誰かに見下されても、そんな言葉は気にしない」という投稿文とともに、56秒ほどの動画を公開していた。富士山がよく見えるローソンの駐車場で、ジャック氏が車の上に立ち、上半身裸でボトムスに靴下だけの姿で踊り続けている。他の観光客も大勢いるような場所だった。

SNS上では面白がるような反応も一部でみられたものの、タイのユーザーを中心に「これは本当にひどい」「他人の迷惑になります」「どこの国に旅行に行くときも自分の国の顔を背負ってくことを忘れないで」などと批判を集めた。

一連は現地メディアにも相次いで取り上げられている。タイ公共放送局「Thai PBS」は18日のウェブ記事で、シハサック外相が渡航先の慣習を遵守する必要があるとしたうえ、こうした行為はタイ人観光客のイメージに悪影響を与えると懸念を示したと報じている。騒動によって大使館にジャック氏のパスポート撤回を要請する声も出たが、シハサック氏は日本側が法的措置を取ると考えているという。

一方、反響を受けて、ジャック氏自身は「投稿を削除しなかったのは、問題から逃げたくなかったからだ」「全ての批判を受け入れます...」「＃皆様にお詫び申し上げます」などとFacebookでコメントした。

訪日外国人客をめぐっては、日本政府観光局（JNTO）の発表によると、25年1～10月の推計値でタイからは94万1700人が訪れたという。これは韓国、中国、台湾、香港に次いで上位5番目にあたり、東南アジアに限れば最も多い。