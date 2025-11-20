【U-17W杯】北朝鮮「挑発行為」に批判、「サッカーもマナーも負けた」韓国メディアあきれ...「パンチ映像は世界中に拡散」

サッカーU-17ワールドカップ（W杯）北朝鮮代表の非常識な「挑発行為」が、インターネット上で批判を受けている。

「ハイタッチの代わりにパンチ」

W杯決勝トーナメント2回戦が2025年11月19日、カタールで行われ、日本代表が北朝鮮代表を下しベスト８進出を決めた。

前半4分に日本代表が先制し、前半を1－0で折り返した。後半に入ると北朝鮮代表がプレッシャーを強め、22分に同点ゴールを許した。

試合は90分で決着がつかずPK戦へ。日本代表は5人全員がゴールを決め、北朝鮮代表は1人が失敗し、日本が勝利した。

この試合では、ピッチ上のプレー以外の行動が波紋を広げた。インターネット上で問題視されているのが、試合前の北朝鮮代表の行為だ。

両軍の選手らがそれぞれグータッチを交わす際、北朝鮮代表の数名が「パンチ」のように拳を叩きつけた。

この映像がSNSで拡散されると、日本のサッカーファンから批判の声が相次いだ。

サッカー人気が高い韓国では、複数のメディアが北朝鮮代表の「挑発行為」を取り上げ、批判的に報じた。

「SPOTV」（ウェブ版）は、「衝撃のパンチ戦 北朝鮮U-17、全世界に映る...『ハイタッチ代わりにパンチ』挑発し日本とPK戦で敗退」とのタイトルで記事化した。