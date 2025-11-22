「令和の峰不二子」阿部なつき、ミニワンピ×白カーデで美しさ限界突破　「まさに、美の女神」

「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2025年11月12日、自身のインスタグラムを更新。ボディラインが際立つミニワンピ姿を披露した。

「秋のコーデとメイク」

阿部さんは、「秋のコーデとメイク」とコメントを添えて、ミニワンピ姿やアップショット、メイクグッズを紹介する写真などを投稿。「メイクレシピも2枚目にまとめてみた」とし、「イエベ秋なので、ブラウンは落ち着きます、、」とつづっていた。

また、「髪の巻き方も海外ガールみたいなウェーブ巻きにしてみて、ちょっとイメチェン、、？？」とコメントを添えていた。カーディガンは「袖がふわっとしたデザインでボタンを開けても締めても可愛い」という。

インスタグラムに投稿された写真では、白いカーディガンを羽織り、ブラウンのミニワンピースを着用。車が走る街中を背に、バッグを持ち、ポーズをきめていた。3枚目では、カーディガンのボタンをとめ、微笑んでいた。

この投稿には、「秋コーデ秋メイク、可愛すぎます」「スタイル良すぎ」「冬の妖精現わるっ！」「抜群に似合ってる」「まさに、美の女神」といったコメントが寄せられていた。