「柵でも作れば？」隣人の非常識行動を注意したら逆ギレ　平穏な日常が崩壊...ご近所トラブルの末路

住宅街では、ごく小さなすれ違いが深い溝に変わることがある。地域のつながりが薄れ、互いの生活が見えにくくなるなか、当事者にしかわからない火種を抱えるケースも少なくない。

とある住宅街で暮らす佐伯達也さん（仮名・40代）は、向かいに住む家族とのあいだで、18年間続く「境界線トラブル」に悩まされてきたという。

自宅の敷地内で方向転換する車

問題の発端は、その家の軽自動車が佐伯さんの敷地内へと入り込み、そこで方向転換を繰り返すようになったことだった。

「しばらくは見て見ぬふりをしていました。でも、毎日のように続くとどうしても気になりますよね」

佐伯さんは思い切って、その家の住人に声をかけたという。

「うちの敷地内ではなく、道路側で方向転換していただけますか？」

しかし返ってきたのは、突き放すようなひと言だった。

「だったら柵でもつくれば？」

佐伯さんは言葉を失った。そこで、境界部分の側溝にいくつかのプランターを置き、車が入り込めないよう防止策をとることに......。

しばらくは状況が落ち着いたものの、ある朝、プランターが無残に割れているのを見つけた。

「道路側からぶつかった跡があって、明らかに相手側の軽自動車の高さと一致しているように見えました」

プランターを新品に替えても、数日後には再び破壊された。悪質な行為を疑った佐伯さんは、現場を撮影し、警察に相談することにした。

現場を確認した警察官は、こう助言したという。

「プランターは壊れやすいので、コンクリートブロックを置くといいですよ。車のほうが傷つきますから、わざわざ当てる人はいません」