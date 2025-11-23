成人向けコンテンツ、今後どうなる？　クリエイター界隈が「表現規制」に震え上がる「深刻な理由」

2025年10月21日、日本初の女性首相が誕生した。新たな風を吹かす高市早苗氏に国民は大きな期待を寄せ、首相が織りなすもろもろの素早い行動には驚くばかりである。政治に興味を持ち始める若者も増え、日本が今後どうなるか見物といったところだろう。

期待を寄せる国民が続々と現れる一方で、一部のクリエイターは高市氏が2010年以前に「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」（青少年ネット規制法）という法案の中心で活動していた過去を指摘する。

ようするに、青少年を守るため、「漫画やアニメ、ゲームなどに表現の規制が入るのではないか」と危惧する声が上がっているのだ。

そもそも成人向けコンテンツはインターネットが普及してから簡単に未成年の目に触れるようになったため、ずいぶんと昔から問題視されていたのだが......。

いよいよ規制が始まれば、性的描写や同性愛の取り扱い、残酷ゲームなどにも影響を及ぼす。これが商いをするクリエイターたち、趣味の範囲で活動する同人作家、オトナ用作品を好むファンにはハイダメージだ。

今すぐに規制はされない？ 成人向けコンテンツの未来

多くのクリエイターが危機感を覚えているが、筆者である私個人の意見としては「今すぐに規制は入らない」と予想する。

首相が以前より成人向けコンテンツに対し厳しい目を向けていたことは確かだが、青少年ネット規制法施工開始よりはや18年が経過。現時点ではこれといった動きがなく、規制の詳細も未発表なことから、明日明後日に状態がガラリと変わる可能性は著しく低いだろう。

SNSでは不確定事項をあたかも決定かのようにささやくユーザーが多く、一部では混乱を招いてしまっている。誤情報も流れるが、あくまで首相は「規制推奨派」というだけで、「今すぐに規制を始めます」とはしていない。きっとしばらくは現状維持が続くのだろうけど、今後も今の状態が続くと断言できないのが難しいところ。

最近では全年齢向けのメディアでアダルト漫画のバナーが派手に登場し、大きな問題となった。対象となったいくつかの企業は早急に対処したものの、根絶とは程遠いレベルで、まだまだ閲覧できてしまう例が非常に多い。

成人向けは断固として子どもに見せてはならず、人として意識のハッキリしてきた中学～高校生にも配慮すべきだ。「誰もが気軽にアクセスできる場所に、成人向けコンテンツを置くのはいかがなものか」と訴える人は多く、この考えは正論中の正論。オトナたちが目先の利益だけ追って好き放題すると、最も恐れる「規制」がすぐにやってくるかもしれない。

私なりの考察をまとめると、以下のようになる。

●現時点ですぐに規制は入らない

●しかし、先のことはわからない

●ネット広告などで実際に被害が起きると、規制が早まる可能性も